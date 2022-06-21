"Дія" увійшла у шорт-ліст Cannes Lions

18:48 21 червня Київ, Україна

Мобільний додаток "Дія" увійшов у шорт-ліст міжнародного фестивалю креативників Cannes Lions, бренд претендує на нагороду у категорії Service Design (Дизайн сервісу) та Experience Transformation (Трансформація досвіду).

Фестиваль вважається найбільшим зібранням професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.

Cannes Lions – міжнародний фестиваль, де вручають найпрестижнішу нагороду у сегменті креативних індустрій.



Цього року фестиваль пройде з 20 по 24 червня 2022 року без делегатів, членів журі, а також конкурсних робіт з росії.



Фестиваль відкриває безкоштовний доступ для українців – вони можуть завітати на фестиваль, отримавши компліментарні квитки.

Раніше "Дія" здобула дві нагороди британської премії у сфері дизайну та реклами D&AD Awards. Додаток став найкращим у категоріях "Local Solution" та "Digital Design".