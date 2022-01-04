«Дія» надсилатиме повідомлення при спробах оформити на вас кредит

Додаток «Дія» надсилатиме push-повідомлення користувачам, якщо на них намагатимуться відкрити кредит, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, додаток буде повідомляти користувачів про перевірку їхньої кредитної історії, необхідної для відкриття кредиту. Також у розділі з повідомленнями можна дізнатися, який банк та навіщо перевіряє кредитну історію.
Якщо ви не відкривали новий кредит, але побачили повідомлення, то потрібно:
Зателефонувати до свого банку та заблокувати операцію.
Перейти за посиланням із додатку Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.
За словами Михайла Федорова, нова функція не потребує оновлення програми.
Ця послуга була анонсована у середині вересня 2021 року. Так у Мінцифрі намагаються запобігти спробам кредитного шахрайства.
За його словами, додаток буде повідомляти користувачів про перевірку їхньої кредитної історії, необхідної для відкриття кредиту. Також у розділі з повідомленнями можна дізнатися, який банк та навіщо перевіряє кредитну історію.
Якщо ви не відкривали новий кредит, але побачили повідомлення, то потрібно:
Зателефонувати до свого банку та заблокувати операцію.
Перейти за посиланням із додатку Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.
За словами Михайла Федорова, нова функція не потребує оновлення програми.
Ця послуга була анонсована у середині вересня 2021 року. Так у Мінцифрі намагаються запобігти спробам кредитного шахрайства.
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