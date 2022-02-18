Як стало відомо, директора КП "Дніпровський метрополітен" відсторонили від посади. Це відсторонення було пов'язано з висунутою проти нього підозрою з боку Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними пресслужби прокуратури, слідством встановлено факт завдання багатомільйонних збитків державі при будівництві метро.
У прокуратурі нагадали, що в липні 2016 року між КП "Дніпровський метрополітен" і акціонерним товариством було укладено контракт на завершення будівництва метрополітену в Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник відстає від графіка виконання робіт, підписав зміни в контракт, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт. В результаті таких дій за період 2018-2019 років підряднику зайво перераховано бюджетні кошти в сумі майже 240 млн грн за роботи, які фактично не виконувалися.
Раніше на Дніпропетровщині затримали прокурора, який кидав гроші у вікно. Таким чином він намагався позбутися доказів проти нього під час затримання.
Також повідомлялося, що в аеропорту Бориспіль виявили багаторічну корупційну схему.
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