12:43 26 вересень Київ, Україна

Як стало відомо, директора КП "Дніпровський метрополітен" відсторонили від посади. Це відсторонення було пов'язано з висунутою проти нього підозрою з боку Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними пресслужби прокуратури, слідством встановлено факт завдання багатомільйонних збитків державі при будівництві метро.

"За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури директора КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради, який підозрюється у службовій недбалості, в результаті чого державі завдано тяжкі наслідки, відсторонений від займаної посади", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в липні 2016 року між КП "Дніпровський метрополітен" і акціонерним товариством було укладено контракт на завершення будівництва метрополітену в Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник відстає від графіка виконання робіт, підписав зміни в контракт, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт. В результаті таких дій за період 2018-2019 років підряднику зайво перераховано бюджетні кошти в сумі майже 240 млн грн за роботи, які фактично не виконувалися.

"Крім того, в результаті злочинної недбалості чиновника, після підписання зазначених змін, за договором безпідставно виключені роботи, які вже виконані та оплачені державою в 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що досудове розслідування триває.

Раніше на Дніпропетровщині затримали прокурора, який кидав гроші у вікно. Таким чином він намагався позбутися доказів проти нього під час затримання.

Також повідомлялося, що в аеропорту Бориспіль виявили багаторічну корупційну схему.