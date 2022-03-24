Динамівці відвідали поранених військових у шпиталі

Гравці та тренерський штаб відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим.
Київське «Динамо» вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.
Гравці та тренерський штаб завітали до однієї з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті пам'ятні сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до того кожним з його підопічних.
Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання та запросили їх на перший же домашній матч команди у мирному Києві.
Київське «Динамо» вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.
Гравці та тренерський штаб завітали до однієї з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті пам'ятні сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до того кожним з його підопічних.
Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання та запросили їх на перший же домашній матч команди у мирному Києві.
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