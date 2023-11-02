Динаміка громадської думки: українці стали активніше критикувати рішення влади

12:44 02 листопада Київ, Україна

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), на початку повномасштабного вторгнення росії більшість українців воліли уникати взагалі будь-яких суперечок, зараз же 70% опитаних соціологами українців вважають важливим критикувати можливі помилкові рішення влади.

“Як можна бачити, у травні 2022 року (на початку вторгнення) більшість українців воліли уникати взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%. Зараз у жовтні 2023 року ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% опитаних соціологами українців вважають за важливе критикувати можливі помилкові рішення влади. При цьому наполягають на запобіганні будь-яким суперечкам – 25%”, — зазначили соціологи.

У всіх регіонах України більшість населення вважають, що і зараз є сенс для того, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, ці результати важливо коректно аналізувати в контексті інших результатів соціологічних опитувань.



За його словами, в Україні справді наростає критика дій центральної влади (зараз переважно у форматі критики парламенту та уряду за збереження високої підтримки та довіри президенту) з висловленням бажання "змін".

"Очевидно, найбільшим чинником таких змін настроїв, коли 70% уже вважають за доцільну критику, є питання корупції і українці не хочуть замовчувати його. Разом з цим, як ми показували раніше, 59% таки бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією, і важливо для влади, ЗМІ та громадськості правильно комунікувати розслідування, арешти тощо, щоб населення дійсно бачило результати та вірило в ефективну боротьбу", - сказав Грушецький.

Крім цього, за його словами, запит на єднання зберігає свою міць, українці – проти чвар та конфліктів..Певна критика населенням не призводить до бажання негайних змін шляхом виборів (за останніми даними КМІС – 81% проти проведення виборів).