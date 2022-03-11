«Дикі тварини»: в центрі Києва стартує літня виставка квітів

У столичному парку «Співоче поле» з'являться 3D-композиції різноманітних тварин, зроблені з живих квітів та декоративних рослин.
Про це повідомляється на сайті КМДА.
За словами організатора виставки Дениса Погорілка, цього разу на виставці будуть сотні тисяч квітів, яскраві фотозони, а головне - оновлена зона розваг.
У парку також будуть працювати каруселі, атракціони, батутна зона і дитяча анімація.
Виставка триватиме до 1 серпня.
Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 та 2 груп та учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.
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