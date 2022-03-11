«Дикі тварини»: в центрі Києва стартує літня виставка квітів

14:34 11 червень Київ, Україна

У столичному парку «Співоче поле» з'являться 3D-композиції різноманітних тварин, зроблені з живих квітів та декоративних рослин.

Про це повідомляється на сайті КМДА.



«Для створення об'ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево і понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарія, бегонії, колеус, петунії, сульфінії, сальвії. Деякі фігури будуть досягати 5 м у висоту, тому кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу в повний зріст», - зазначили організатори виставки, представники компанії-оператора парку «Співоче».

За словами організатора виставки Дениса Погорілка, цього разу на виставці будуть сотні тисяч квітів, яскраві фотозони, а головне - оновлена зона розваг.

«Тепер можна буде не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе і послухати живу музику», - сказав він.

У парку також будуть працювати каруселі, атракціони, батутна зона і дитяча анімація.



Виставка триватиме до 1 серпня.



Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 та 2 груп та учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.