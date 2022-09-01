Дівчина забронювала номер у готелі Ялти на ім'я Валерія Залужного

Журналістка Ярослава Коба приєдналася до флешмобу українців, які бронюють номери у готелях на півострові на 14 жовтня, щоб побачити салют на честь визволення Криму. Про це Ярослава Коба написала на своїй Facebook-станиці.

Вона вирішила замовити номер в одному з готелів Ялти на ім'я головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

“Вирішила забронювати номер для нашого з вами товариша у готелі Мрія у Ялті. Він, до речі, так і називається Мрія, а не Мечта. Читайте, мені здається смішно і приєднуйтесь до флешмобу, давайте перемагати з гумором”, - написала Ярослава Коба.

Журналістка вказала, що мета візиту - це перегляд салюту на честь дня визволення Криму від російських окупантів, менеджер із задоволенням прийняв заявку та забронював номер. Бронь на 14 жовтня, у День захисників України. Салют призначено на 21:00.

Нагадаємо, 9 серпня, у Криму неподалік Новофедорівки пролунали вибухи на російській військовій базі Саки.

Пізніше в міноборони росії заявили, що масштабні вибухи на авіабазі в Криму сталися через детонацію боєприпасів. Втрату авіатехніки та особового складу в росії не визнають.

16 серпня стало відомо про вибухи в районі військової авіабази у смт Гвардійське Сімферопольського району.