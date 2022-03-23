Дівчинка з Білорусі передала дрон для ЗСУ

Про це повідомила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

До дрону додався малюнок та записка.

"Мене звуть Варя. Я відправляю Вам свій улюблений дрон. Він вам потрібніший. Хочу, щоб ви були всі живі. Будь ласка, коли проженіть усіх фашистів з України, звільніть потім і мою Білорусь", - йдеться у записці.

"Я знаю, як зараз важко всім нам осмислювати і чинити опір тому, що з території Білорусі російські ракети бомбять українські міста. Але саме такі вчинки, як Варін, дають сили та впевненість чинити опір, відстоювати майбутнє ось таких дітей, як вона, працювати, допомагати Багато хто запитує, як можна стати частиною Антивоєнного Руху. Маленька Варя дала найкращу відповідь на це запитання. Потрібно просто почати робити те, що ви можете, на підтримку Білорусі та України", - написала у своєму телеграмі Світлана Тихановська.