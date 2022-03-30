Дітям, які ховаються у харківському метро від російських обстрілів, провели урок з мінно-вибухової безпеки

14:37 30 березня Київ, Україна





Про це повідомили у ДСНС.



Навчання проводилося фахівцями Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Крім правил поводження з вибухонебезпечними предметами, їм також розповіли про основи надання першої медичної допомоги. У Харкові на одній зі станцій метро , де від російських обстрілів ховаються городяни, для дітей, підлітків та їхніх батьків провели заняття з мінно-вибухової та хімічної безпеки.Про це повідомили у ДСНС.Навчання проводилося фахівцями Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Крім правил поводження з вибухонебезпечними предметами, їм також розповіли про основи надання першої медичної допомоги.

Учні намагалися накладати пов'язки при різних ушкодженнях, робити непрямий масаж серця та штучне дихання, вчилися зупиняти кровотечу, транспортувати постраждалих та розрізняти ознаки різних мін та користуватися протигазами.

За підрахунками експертів, понад 82 тисячі квадратних кілометрів території України потребують розмінування.