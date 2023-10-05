Діти в дитячих будинках та прийомних сім'ях: особливості турботи на окупованих територіях

15:57 05 жовтня Київ, Україна

На окупованих територіях Запорізької області продовжує проживати 1125 дітей, які перебувають у різних установах, таких як дитячі будинки сімейного типу, опікунських та прийомних сім'ях.



Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва під час брифінгу.



Вона уточнила, що на окупованих територіях Запорізької області існує 19 дитячих будинків сімейного типу, 92 прийомні сім'ї та понад 700 опікунських сімей. Загалом 1125 дітей проживають із опікунами на цих територіях.



Матвєєва також підкреслила, що зараз існує зв'язок з деякими сім'ями, і навела приклад переселення однієї з сімей з Кам'янки до Фінляндії, проте деталі цієї евакуації не були розкриті.



Крім того, служба у справах дітей має інформацію про 6 дітей, які перебувають у розшуку та знаходяться у складній ситуації.