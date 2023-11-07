Діти українських біженців отримуватимуть безкоштовну медичну допомогу у Молдові

18:19 07 листопада Київ, Україна

У Молдові діти біженців з України отримуватимуть безкоштовну медичну допомогу незалежно від того, чи мають вони статус тимчасового захисту, чи ні.

Про це 7 листопада повідомила Національна компанія медичного страхування, пише газета News Maker.



Згідно з повідомленням компанії, до пакету безоплатної медичної допомоги для дітей біженців з України в Молдові входять догоспітальна невідкладна медична допомога, первинна та невідкладна стаціонарна допомога.



Зазначається, що річний бюджет на надання медпослуг таким дітям становить 21 мільйон молдавських леїв (близько 1,17 мільйона доларів США).

"Витрати на ці послуги покриває Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через Національну компанію медичного страхування на підставі поправки, підписаної установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки", - йдеться у повідомленні.

За розрахунками Національної компанії медичного страхування Молдови виділених грошей вистачить на надання медичної допомоги приблизно 13,5 тис. дітям.