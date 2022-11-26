Дітей, старих та інвалідів евакуювали з Херсона до Хмельницького

10:09 26 листопада Київ, Україна

З Херсона вирушив поїзд на Хмельницький із першою сотнею херсонців, які вирішили скористатися безплатною евакуацією, організованою урядом. Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там повідомили, що поїзд із людьми вирушив до Хмельницького. Серед них: 26 дітей, семеро лежачих хворих та шість маломобільних людей.

"По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку у розмірі 2 тис.. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей та осіб з інвалідністю. Усі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що зараз із Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу.. Там людей розміщуватимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доставлятимуть у безпечніші регіони України.

Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич закликав евакуювати жителів звільнених територій області. За його словами, це пов'язано з високою загрозою обстрілів з боку Росії і серйозним руйнуванням інфраструктури регіону.