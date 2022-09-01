Десятки західних компаній, які заявляли про вихід з росії, досі активні на російському ринку

15:19 16 серпня Київ, Україна





Серед найбільших світових компаній, хто спочатку заявив про вихід, але потім зайняв вичікувальну позицію - ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft. 59 міжнародних компаній, які заявили про те, що залишають російський ринок, досі ведуть бізнес у росії, свідчать результати аналізу Київської школи економіки (KSE) Серед найбільших світових компаній, хто спочатку заявив про вихід, але потім зайняв вичікувальну позицію - ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft.

"І хоча такий шлях притаманний великим компаніям, він менш популярний", - пишуть у KSE.

Є окрема група компаній, які, незважаючи на свої попередні заяви, змінили свою позицію на протилежну. Це, наприклад, Air Serbia, яка відновила польоти в росії, німецький виробник агротехніки Claas, який досі працює в росії і публічно не говорить про це, а також виробник шин Continental (1 серпня в Калузі відновив роботу завод з виробництва автомобільних шин Continental).



Також український букмекер Parimatch продовжує свою діяльність у росії під назвою Paribet, а японський виробник фототехніки Fujifilm після паузи працює та рекламує свої товари в росії.



Серед тих компаній, які моніторить KSE в рамках проєкту «Самосанкції/LeaveRussia», 47% заявили про вихід з ринку росії, 31,2% досі присутні в країні, 19,9% вичікують і лише 1,9% здійснили повний вихід.



Більшість компаній рухається у бік виходу з російського ринку. Свою діяльність у росії вже скоротили, призупинили чи взагалі припинили 1649 іноземних компаній.

Станом на 14 серпня компанії, що повністю вийшли з росії, мали 192,6 тисячі осіб персоналу, $18,9 мільярда річного доходу і $7,7 мільярда капіталу. Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 158,8 тисячі осіб персоналу, річний дохід у розмірі $63,1 мільярда і $32,8 мільярда капіталу.



Разом з тим, якщо з початку російського вторгнення і до середини березня відсоток компаній, що згортають операції в росії, різко зростав, то протягом останнього місяця співвідношення тих, що йдуть і залишаються, практично не змінюється, кажуть аналітики.