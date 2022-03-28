Депутати Запоріжжя скасували пільгове перевезення пенсіонерів

15:21 04 листопада Київ, Україна

Через активне поширення коронавірусної інфекції в Запоріжжі і області, на черговій сесії міської ради було прийнято рішення тимчасово призупинити право запорізьких пенсіонерів на безкоштовний проїзд.



Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради.



Народні обранці призупинили право пенсіонерів на безкоштовний проїзд в міському транспорті в зв'язку з продовженням активного поширення коронавірусної інфекції в Запоріжжі і в Україні в цілому.



Відзначається, що правом пільгового проїзду і надалі можуть користуватися чорнобильці, ветерани війни, люди з інвалідністю, жертви політичних репресій тощо.



Рішення міської ради набере чинності після підписання та офіційного оприлюднення.