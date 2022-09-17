Депутати Верховної Ради більше не отримують зарплати "у конвертах", - Арахамія

Верховна Рада України позбулася такого явища, як отримання народними депутатами зарплат у конвертах. Про це у п'ятницю, 16 вересня, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю виданню Forbes.
Він зазначив, що війна з росією сильно урізала доходи народних депутатів, оскільки великий бізнес пішов з Верховної Ради і лише "дрібні олігархи" намагаються впливати на політиків.
Раніше повідомлялося, що на початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тисяч доларів та 97 тисяч євро.. За офіційним курсом Нацбанку - це понад 17,8 млн. гривень.
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