Депутати Верховної Ради більше не отримують зарплати "у конвертах", - Арахамія

10:17 17 вересня Київ, Україна

Верховна Рада України позбулася такого явища, як отримання народними депутатами зарплат у конвертах. Про це у п'ятницю, 16 вересня, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю виданню Forbes.

Він зазначив, що війна з росією сильно урізала доходи народних депутатів, оскільки великий бізнес пішов з Верховної Ради і лише "дрібні олігархи" намагаються впливати на політиків.

"Депутатський цінник зараз сильно знизився і спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, "дрібні олігархи". Така історія була відносно недавно, не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно і бажання на когось впливати, комусь платити, думаю, відпало надовго", - пояснив Арахамія. "Сподіваюся, він перекаже цей досвід іншим бізнесменам, які вирішать втрутитися у політичний процес", - додав голова парламентської фракції.

Раніше повідомлялося, що на початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тисяч доларів та 97 тисяч євро.. За офіційним курсом Нацбанку - це понад 17,8 млн. гривень.