Депутати погодили мінімальні ціни на пластикові пакети – мінімум 2 гривні

08:51 21 грудень Київ, Україна

Стали відомими нові встановлені Кабінетом Міністрів України ціни на пластикові пакети. Як пояснюють в уряді, таким чином вони мають намір боротися з обігом шкідливої для здоров'я людини продукції через підвищення на неї цін. Головна мета — зменшити їхній обіг та згодом покращити екологічну ситуацію в Україні.



Нові ціни на пластикові пакети:



Пакет без ручок та бічних складок - 2 гривні;

Пакет без ручок, з бічними складками або з ручками, без бічних складок - 2,5 гривні;

Пакет з ручками та бічними складками - 3 гривні.



Зазначається, що з 1 лютого 2022 року відповідне рішення Кабміну набуде чинності.



У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували такі високі ціни на звичайні пакети, які, як виявилося, за статистикою, українці в середньому використовують по 500 штук на рік кожен. Як приклад, відомство навело європейців, які використовують цю продукцію всього близько 90 штук на рік, при цьому на переробку вони відправляють 70% використаних пакетів у той час, як в Україні цей показник лише 6%.



Нагадаємо, згідно з ухвалою Кабміну від 10 грудня 2021 року, в українських супермаркетах перестали давати покупцям одноразові пластикові пакети.