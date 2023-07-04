Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки

4 липня перед початком засідання Львівської обласної ради депутатам було вручено повістки.
Цю інформацію опублікував депутат Львівської обласної ради Йосип Ситник у своєму акаунті на Facebook.
Цю інформацію опублікував депутат Львівської обласної ради Йосип Ситник у своєму акаунті на Facebook.
При цьому не було уточнено, скільки депутатів отримали ці повістки.
Марія Левко, начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, підтвердила інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням. За її словами, це пов'язано з мобілізаційними заходами, які проводяться в Україні.
Марія Левко, начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, підтвердила інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням. За її словами, це пов'язано з мобілізаційними заходами, які проводяться в Україні.
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