Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки

12:48 04 липня Київ, Україна

4 липня перед початком засідання Львівської обласної ради депутатам було вручено повістки.



Цю інформацію опублікував депутат Львівської обласної ради Йосип Ситник у своєму акаунті на Facebook.

"Перед початком сесії Львівської обласної ради відбулася зустріч із представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львів. Депутатам було вручено повістки. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

При цьому не було уточнено, скільки депутатів отримали ці повістки.



Марія Левко, начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, підтвердила інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням. За її словами, це пов'язано з мобілізаційними заходами, які проводяться в Україні.