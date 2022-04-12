Депортованих маріупольців вивозять до найдепресивніших регіонів росії

18:19 12 квітня Київ, Україна

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. У росії насильно депортовані маріупольці отримують листівки із запрошенням переїхати до депресивних російських регіонів.

"От такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наші люди вивозяться до найдепресивніших регіонів росії. Тепер зрозуміла потворна логіка путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле містечко на Азовському морі. І женуть людей у Сибір та Сахалін. Їм потрібні нові заробітчани. То чим це відрізняється від політики гітлера?", – йдеться у повідомленні.

Нацисти у 1940-х теж обіцяли гарне життя, коли гнали людей на роботу до Німеччини. Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання чи смерть. Історія знову повторюється. Рашизм - це чума 21 століття.

Депортувати українців російська влада почала ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Як і зараз, тоді це називалося евакуацією, а процес депортації розпочали із мешканців ОРДЛО. За даними омбудсмана Людмили Денисової, спочатку йшлося про щонайменше 90 тисяч людей. Денисова переконує, що зверталася "до всіх, зокрема, міжнародних правозахисних організацій, ООН, але ніхто не звернув на це уваги".



Після 24 лютого вивезення українців набуло масового характеру. Денисова говорила про 600 тисяч депортованих (станом на 11 квітня 2022 року), з яких понад 117 тис. малюків. Вони знаходяться, зокрема, у Володимирській, Омській, Пермській, Челябінській областях та на Сахаліні.



Нагадаємо, що примусове індивідуальне чи масове переселення чи депортація осіб з окупованої території на територію окупаційної держави є порушенням статті 49 Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій.