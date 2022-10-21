Депортовані українці зможуть оформити посвідчення особи для повернення в Україну

18:11 21 жовтня Київ, Україна

Громадяни, які опинилися поза межами України без будь-яких документів, зможуть оформити посвідчення особи для повернення без своєї присутності.



У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що наразі посвідчення особи, яка була депортована на територію росії, оформлятимуть у державній міграційній службі (ДМС). Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи віком 18 років;

одного з батьків;

чоловіка/дружини;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Посвідчення готується безкоштовно протягом 5 днів та діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім'ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.

"Це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому", - зазначили у відомстві.

Раніше посвідчення особи на повернення видавалося виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.