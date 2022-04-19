Денисова повідомила про кількість жертв сексуального насильства, які звернулися за допомогою

11:22 19 квітня Київ, Україна

За два тижні понад 400 українців, які пережили сексуальне насильство під час окупації, анонімно звернулися по допомогу. Омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що більшість дзвінків від тих, хто пережив сексуальне насильство, катування та знущання з боку окупантів, надійшли з Київської області - з Бучі, Ірпеня, Гостомеля.



З 1 квітня за підтримки ЮНІСЕФ розпочала свою роботу спеціальна телефонна лінія уповноваженого з надання психологічної допомоги. На лінії працюють п'ять професійних психологів.

"Люди звертаються за допомогою переважно у зв'язку зі статевими злочинами, тортурами та знущаннями як щодо їх самих, так і щодо близьких осіб, у тому числі дітей. Кожне звернення – це жахлива розповідь понівеченого життя та безпрецедентної жорстокості рашистських окупантів”, - повідомляє Денисова.

Кількість звернень щодо психологічної допомоги щодня зростає.



"Зараз разом з ЮНІСЕФ опрацьовуємо можливість залучення до роботи телефонної лінії лікаря-психіатра. Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги психолога, звертайтеся за телефоном +380 (66) 037 97 08 (у месенджері або за телефоном). Допомога повністю конфіденційна", - зазначає омбудсмен.