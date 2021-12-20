Денисова розповіла про заборгованості по заробітних виплатах

06:30 07 квітень Київ, Україна

В результаті моніторингової роботи міжвідомчої робочої групи з вирішення питань заборгованості з виплати заробітної плати, виявлена загальна сума заборгованості до 3 млрд 130 млн грн.



Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

"Продовжує порушуватися право на оплату праці. Заборгованість по заробітній платі зросла до 3 млрд 130 млн грн. Нарешті, завдяки проведеній роботі, все ж урядом прийнято рішення і створено міжвідомчу робочу групу 28 жовтня 2020 року, і 17 грудня було перше засідання. Така комісія з вирішення питань заборгованості не збиралася майже три роки", - зазначила вона.

Крім того, за словами омбудсмена, багато пенсіонерів знаходяться за межею монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, фактичному його розміру.

"Моя рекомендація в щорічній доповіді 2019 року по встановленню прожиткового мінімуму в розмірі не нижче фактичного, не виконана, і законом "Про державний бюджет на 2021 рік" розмір прожиткового мінімуму в два рази менше, ніж фактично в цінах січня 2021 року", - зазначила Денисова.

Також моніторинг показав порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду громадян в громадському транспорті. Як зазначила уповноважена з прав людини, після її втручання таке право було відновлене.