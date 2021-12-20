Денисова розповіла про заборгованості по заробітних виплатах

В результаті моніторингової роботи міжвідомчої робочої групи з вирішення питань заборгованості з виплати заробітної плати, виявлена загальна сума заборгованості до 3 млрд 130 млн грн.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Крім того, за словами омбудсмена, багато пенсіонерів знаходяться за межею монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, фактичному його розміру.
Також моніторинг показав порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду громадян в громадському транспорті. Як зазначила уповноважена з прав людини, після її втручання таке право було відновлене.
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