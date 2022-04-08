Денис Пушилін розповів про збільшення кількості призовників на Донбасі

18:47 08 липня Київ, Україна

Кількість призовників з окупованих територій Донецької і Луганської областей, відповідно до наказу країни-агресора, буде поетапно збільшуватися.

Про це заявив глава окупаційної влади Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандистському порталу Комсомольская правда.



Він пояснив такі плани тим, що «молоді хлопці повинні отримати військову спеціальність».



Пушилін також обіцяє, що військовослужбовці-строковики ніяк не будуть задіяні в бойових діях.

«Це обов'язкова умова, яку ми поставили і будемо дотримуватися», - заявив він.