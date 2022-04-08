Денис Пушилін розповів про збільшення кількості призовників на Донбасі

18:47 08 липня Київ, Україна

Кількість призовників з окупованих територій Донецької і Луганської областей, відповідно до наказу країни-агресора, буде поетапно збільшуватися.
 
Про це заявив глава окупаційної влади Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандистському порталу Комсомольская правда.

Він пояснив такі плани тим, що «молоді хлопці повинні отримати військову спеціальність».

Пушилін також обіцяє, що військовослужбовці-строковики ніяк не будуть задіяні в бойових діях.
«Це обов'язкова умова, яку ми поставили і будемо дотримуватися», - заявив він.
24 травня на окупованому Донбасі підконтрольні РФ бойовики оголосили збори резервістів. Українська сторона вважає, що вони формують нові підрозділи.

2 квітня підконтрольна Росії адміністрація «ДНР» оголосила про перший «призов на військову службу» на тлі ескалації ситуації на лінії зіткнення.