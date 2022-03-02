Гроші з е-підтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

21:57 02 березень Київ, Україна

Гроші з е-підтримки тепер можна витратити на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

"Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або допомогти. «Ковидну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці вже перевели на армію понад 1,5 млрд. гривень", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Обмеження з карток для виплат є Підтримка вже зняли вже зняли 👉Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Схід, Укргазбанк.

Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки по всіх МСС-кодах).

Можна переказувати гроші на інші карти.

Нагадаємо, грошима з е-підтримкою можна допомогти ЗСУ. За 6 днів українці передали на підтримку української армії понад 1,5 мільярда гривень.