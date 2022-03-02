Гроші з е-підтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Гроші з е-підтримки тепер можна витратити на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.
Обмеження з карток для виплат є Підтримка вже зняли вже зняли 👉Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Схід, Укргазбанк.
- Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки по всіх МСС-кодах).
- Можна переказувати гроші на інші карти.
Нагадаємо, грошима з е-підтримкою можна допомогти ЗСУ. За 6 днів українці передали на підтримку української армії понад 1,5 мільярда гривень.
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