Гроші з е-підтримки тепер можна витратити на допомогу українській армії

Мінцифри запроваджує нову послугу — "Повернись живим", тепер гроші з е-підтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати в 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці.
Зробити це можна за посиланням.
У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю захищає Україну від російських військ.
Вклади українців на потреби армії б'ють рекорди. Нагадаємо, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернися живим». За добу зібрали більше ніж за весь рік!
Ви можете також переказати кошти через підтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку. Очікуємо, що всі інші банки також приєднаються до ініціативи найближчим часом.
Ви можете скористатися е-підтримкою, якщо у вас є «зелений» COVID-сертифікат у програмі Дія.
Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!
Зробити це можна за посиланням.
У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю захищає Україну від російських військ.
Вклади українців на потреби армії б'ють рекорди. Нагадаємо, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернися живим». За добу зібрали більше ніж за весь рік!
Ви можете також переказати кошти через підтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку. Очікуємо, що всі інші банки також приєднаються до ініціативи найближчим часом.
Ви можете скористатися е-підтримкою, якщо у вас є «зелений» COVID-сертифікат у програмі Дія.
Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!
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