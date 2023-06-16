День захисту дітей: у Києві скасовують усі заходи після атаки росії

У зв'язку з трагічними подіями, що відбулися вночі 1 червня, всі заходи, що планувалися в різних районах Києва на честь Дня захисту дітей, були скасовані.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Таке рішення було ухвалено через атаку росії цієї ночі на українську столицю, в результаті якої загинули троє людей, серед них - одна дитина.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва впали уламки ракети рф. Там загинули троє людей, з них одна дитина. За даними ювенальних прокурорів, дитина, яка вночі загинула в Києві, - 484 офіційно задокументована жертва війни серед дитячого населення України.
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