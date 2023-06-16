День захисту дітей: у Києві скасовують усі заходи після атаки росії

10:52 01 червня Київ, Україна

У зв'язку з трагічними подіями, що відбулися вночі 1 червня, всі заходи, що планувалися в різних районах Києва на честь Дня захисту дітей, були скасовані.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Всі заходи у районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, скасовано", - написав Кличко.

Таке рішення було ухвалено через атаку росії цієї ночі на українську столицю, в результаті якої загинули троє людей, серед них - одна дитина.