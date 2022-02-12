День вишиванки: посли G7 привітали українців

До святкування Дня вишиванки, який покликаний зберегти народні традиції створення і носіння вишитого українського одягу, приєдналися представники країн Великої сімки в Україні.
Дипломати привітали українців з Днем вишиванки, зробили спільне фото у традиційній українській вишитій сорочці. Привітання та спільне фото у вишиванках посли опублікували в Twitter.
Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс окремо у себе в Twitter опублікувала фото у вишиванці.
Як відомо, в третій четвер травня українці традиційно святкують День вишиванки. Це свято не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, а й за її межами. Він з'явився як студентська ініціатива в 2006 році.
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