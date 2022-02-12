День вишиванки: посли G7 привітали українців

15:11 20 травень Київ, Україна

До святкування Дня вишиванки, який покликаний зберегти народні традиції створення і носіння вишитого українського одягу, приєдналися представники країн Великої сімки в Україні.



Дипломати привітали українців з Днем вишиванки, зробили спільне фото у традиційній українській вишитій сорочці. Привітання та спільне фото у вишиванках посли опублікували в Twitter.

"Група послів країн Великої сімки щодо підтримки реформ бажає Україні хорошого Дня вишиванки!", - йдеться в привітанні.

Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс окремо у себе в Twitter опублікувала фото у вишиванці.

Як відомо, в третій четвер травня українці традиційно святкують День вишиванки. Це свято не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, а й за її межами. Він з'явився як студентська ініціатива в 2006 році.