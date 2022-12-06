День ЗСУ: Залужний привітав військових

10:21 06 грудня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців з їхнім професійним святом.



Про це він заявив у відеозверненні 6 грудня.

"Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю в День Збройних сил України? Насамперед — про полеглих побратимів та сестер, і про їхні сім'ї. Ці думки торкаються мого серця як головнокомандувача, і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують постійно озиратися на пройдений нами шлях завдовжки майже 9 років", — зазначив Залужний.

За його словами, цей шлях залитий кров'ю, сповнений страждань та болю, проте саме він веде Україну вперед, щоб помститися та перемогти.

"Щодня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил подолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на нашу свободу. І я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі, міцніші за сталь, запекліші від вогню, сильніші будь-якої стихії. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян та всіх волелюбних людей світу", - наголосив головнокомандувач.

Відтак Залужний привітав українських військових із Днем Збройних сил.