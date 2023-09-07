День військової розвідки: Буданов привітав колег

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов привітав колег із Днем військової розвідки.
Відео привітання керівника ГУР оприлюднено у Телеграмі.
Відео привітання керівника ГУР оприлюднено у Телеграмі.
За його словами, сутність професії військового розвідника ніколи не передбачала громадську оцінку нашої діяльності, адже розвідники - "люди мовчазного подвигу". Але широкомасштабна загарбницька війна та динамічні геополітичні зміни в безпеці внесли значні корективи в роботу розвідки.
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