День військової розвідки: Буданов привітав колег

09:18 07 вересня Київ, Україна

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов привітав колег із Днем військової розвідки.

Відео привітання керівника ГУР оприлюднено у Телеграмі.
"Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників та полонених зробили безцінний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців", - зазначив Буданов.
За його словами, сутність професії військового розвідника ніколи не передбачала громадську оцінку нашої діяльності, адже розвідники - "люди мовчазного подвигу". Але широкомасштабна загарбницька війна та динамічні геополітичні зміни в безпеці внесли значні корективи в роботу розвідки.
"Наразі весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації", - сказав керівник ГУР. 