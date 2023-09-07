День військової розвідки: Буданов привітав колег

09:18 07 вересня Київ, Україна





Відео привітання керівника ГУР оприлюднено у Телеграмі. Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов привітав колег із Днем військової розвідки.Відео привітання керівника ГУР оприлюднено у Телеграмі.

"Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників та полонених зробили безцінний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців", - зазначив Буданов.

За його словами, сутність професії військового розвідника ніколи не передбачала громадську оцінку нашої діяльності, адже розвідники - "люди мовчазного подвигу". Але широкомасштабна загарбницька війна та динамічні геополітичні зміни в безпеці внесли значні корективи в роботу розвідки.