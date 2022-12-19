День святого Миколая: історія свята

11:25 19 грудня Київ, Україна

День святого Миколая є невіддільною частиною української культури та історії, знати яку не лише важливо, а й цікаво. Сьогодні традиція святкувати цей день відроджується по всій Україні, а діти нетерпляче чекають на подарунки на свято 19 грудня.



Зазвичай цієї ночі він залишає ввічливим дітям подарунки під подушкою, а неслухняним – різки чи вугілля. Але не цього року та не в Україні.

Тому що наші дітки - найхоробріші у світі і заслуговують на щось більше, ніж яскраву іграшку. Вони заслуговують на мир і життя.

Ми обов'язково переможемо і знову над Україною лунатиме дитячий сміх, а не завиватиме повітряна тривога. Малята кататимуться на санчатах, а не ховатимуться у бомбосховищах.

Історія свята

З Дня святого Миколая починається цикл зимових свят в Україні, проте чимало людей не знають, ким був Микола і чому його канонізували.

За історичними переказами, Микола народився десь між 270 та 286 роками нашої ери у місті Патарі на півострові Лікія, яке є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони - багатих і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколу в релігійній атмосфері та охрестили його одразу після народження, що на той час було рідкістю.



Микола виріс і став аскетичною і щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. Згодом він переселився до міста Миру, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько-єпископ висвятив Миколу у священники.



Незабаром після того, як молодик досяг повноліття, його батьки загинули. А Микола витратив свою велику спадщину на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки тощо.



Всі добрі справи Микола робив таємно, але одного разу городяни вистежили його. Коли всі у місті дізналися, хто здатний на такі милосердні вчинки, вони обрали Миколу єпископом — у 325 році він відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї, який поставив імператор Костянтин Великий.



За життя Микола встиг зробити чимало добрих справ. Він звільняв полонених, рятував невинних від смертної кари, неодноразово допомагав бідним на суші та в морі. Завдяки цьому довкола Чудотворця з'явилося безліч легенд, і згодом Микола став одним із найважливіших християнських святих.



Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті у 342 році. Вважається, що його мощі зцілювали хворих, тому церква канонізувала Миколу, а люди почали поважати його як покровителя.