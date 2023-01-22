День Соборності – прояв єдності та волі українського народу до свободи

09:24 22 січня Київ, Україна

Україна у неділю, 22 січня 2023 року, у 104 разів святкує проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня було проголошено незалежність Української Народної Республіки.

Свято було офіційно засноване у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР та ЗУНР для утворення єдиної (соборної) Української держави.

2011 року День Соборності об'єднали з Днем Свободи, який раніше відзначався 22 листопада, під назвою День Соборності та Свободи України. Проте у 2014 році указом президента Петра Порошенка свято було відновлено як День Соборності України.

У сучасному українському національному календарі дата 22 січня посідає одне з провідних місць і має глибокий символічний зміст: споконвічні мрії українців на вільне життя у самостійній соборній незалежній державі.

22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки.. Через рік, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт Возз'єднання (об'єднання) українських земель в єдину Україну, затверджувалося об'єднання двох тодішніх держав УНР та ЗУНР, які виникли на уламках Російської та Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу .

У тексті Акту Возз'єднання стверджувалося: "Відтепер воєдино зливаються віками відірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина та Угорська Україна) та Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили та за які вмирали найкращі сини України. Відтепер є єдина незалежна Українська Народна Республіка”.

Проте об'єднання України відбулося суто символічно: вже за кілька тижнів після проголошення Акту Злуки, більшовики захопили Київ, пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехословаччина – Закарпаття.

Перше святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року в Карпатській Україні (місто Хуст), на той час – автономній республіці Чехословаччини.. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулася 30-тисячна маніфестація місцевого населення, яке з'їхалося до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати про події 20-річної давнини.

Яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи став "живий ланцюжок", організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту Возз'єднання.. Мільйони тоді ще радянських українців взялися за руки від Києва до Львова, святкуючи День Соборності.

З того часу в Україні "живі ланцюжки" створювалися неодноразово, символізуючи єдність (соборність) українського народу, а День Соборності зараз відзначається на державному рівні щороку.