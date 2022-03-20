"День скорботи і вшанування жертв війни": президент вшанував пам'ять загиблих

11:23 22 червня Київ, Україна

Володимир Зеленський вшанував пам'ять мільйонів людей, які загинули, захищаючи мир від нацистської навали. Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата.

Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни, повідомляє пресслужба глави держави.

"Сьогодні, 22 червня, - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 80-а річниця початку найкривавішого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української сім'ї. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя і можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, День пам'яті було засновано указом президента Леоніда Кучми від 17 листопада 2000 року. Також Верховна Рада ввела всеукраїнську хвилину мовчання в цей день.



Сьогодні на будівлях та установах державної влади приспустять державний прапор України із чорними стрічками на знак пам'яті про загиблих. Також на телебаченні і радіо буде обмежено трансляцію розважальних програм.