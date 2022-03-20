"День скорботи і вшанування жертв війни": президент вшанував пам'ять загиблих

Володимир Зеленський вшанував пам'ять мільйонів людей, які загинули, захищаючи мир від нацистської навали. Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата.
Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни, повідомляє пресслужба глави держави.
Нагадаємо, День пам'яті було засновано указом президента Леоніда Кучми від 17 листопада 2000 року. Також Верховна Рада ввела всеукраїнську хвилину мовчання в цей день.
Сьогодні на будівлях та установах державної влади приспустять державний прапор України із чорними стрічками на знак пам'яті про загиблих. Також на телебаченні і радіо буде обмежено трансляцію розважальних програм.
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