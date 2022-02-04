День пам'яті жертв сталінського режиму - анонс

16 травня 2021 року в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. День скорботи увійшов в побут українців ще з 2007 року. За відправну точку дня пам'яті стала 70-я річниця Великого терору - масових репресій сталінського режиму 1937-1938 років.

З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій відбудуться заходи, присвячені пам'яті убитих комуністичним тоталітарним режимом жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". Заходи організовують НІМЗ "Биківнянські могили" і Український інститут національної пам'яті.

О 12:00 розпочнеться молитва за невинно убієнними.

Також всі охочі можуть ознайомитися з фотодокументальною виставкою про репресованих театральних діячів "Імена, викреслені з афіш", яка експонується при вході в заповідник. Крім того, можна буде прослухати оглядову екскурсію "Биківня - територія пам'яті". Екскурсійний супровід забезпечують співробітники заповідника.

Кияни та гості столиці, які бажають добратися до Биківнянських могил, можуть скористатися безкоштовним автобусом, який курсуватиме 16 травня з 11:00 до 15:00 від станції метро "Лісова" до Заповідника (вихід з метро до голови поїзда на зупинку маршрутних таксі в напрямку м. Бровари); по території заповідника.

9 травня президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітали українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Днем раніше Зеленський привітав усіх з Днем пам'яті і примирення.