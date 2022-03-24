День батька: в столичному Будинку архітекторів нагороджували кращих батьків року

12:51 26 червня Київ, Україна

В Україні завершилася перша всеукраїнська церемонія нагородження з нагоди святкування Дня батька. Торжество пройшло в столичному Будинку архітектора, в ній взяли участь достойні представники з усієї України.



Організатори церемонії - Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності", - відзначають важливість ролі батька в житті кожної людини. Кажуть: ідея відзнаки полягає в 3-х принципах, які рух "За сімейні цінності" заклав в неї: цінність батька в житті дитини, тому відзнаку виготовлено з дорогоцінних металів - золота і срібла одним з кращих ювелірів країни, унікальність кожного з батьків-номінантів, який виховує дітей своїм прикладом і формує сприятливе середовище для країни, і змістовність - адже найкращий батько дає поштовх мріям і прагненням дитини.



"Нам хотілося б ще раз підкреслити, що кожен тато - це архітектор своєї сім'ї. Звичайно, батьків дуже багато, всі вони заслуговують доброї уваги. Наші батьки, яких ми відзначали - вони зібрані з усіх куточків України, вони представники різних галузей, тут педагоги, вчені, медики, журналісти, творча інтелігенція, бізнес і духовенство - чому, батько хороший - стрижень сім'ї, дух своєї дитини. Той, хто допомагає йти в життя. Нехай всі батьки будуть зі спокійним батьківським серцем, - каже Наталя Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".



День батька - щорічне свято на честь батьків. Відзначається більш ніж у 100 країнах світу. В Україні День батька відзначають у третю неділю червня, в цьому році - тільки втретє. Свято офіційно визначене з 8 травня 2019 року відповідним указом президента. Номінанти - а в цьому році премією відзначені 30 кращих тат - підкреслюють важливість такого свята, в першу чергу, для збереження сім'ї та української нації в цілому.



"Утримати людей на своїй землі - інакше, якщо ми проміняємо свою землю на блага міські, якісь речі типу машини, а потім її знищити за 8 років, продавши її і плакати, що я це зробив? Тому важливо, що є свято, сьогодні - будуть вітатися ті люди, які цементують сім'ю. Але дуже важливо, на що слід звертати увагу - яка це сім'я? Виховуємо ми сім'ї патріотів, або виховуємо сім'ї, які, на жаль, стануть зрадниками своєї землі", - переконаний громадський діяч, актор театру і кіно Богдан Бенюк.



"Це прекрасна можливість для молодого покоління зрозуміти роль батька, глибше відчути роль матері, усвідомити, наскільки важлива сім'я для сьогоднішнього дня і для майбутнього. Ми повинні навчити своїх дітей чогось важливого. Але навчання - це не насильство. Важливо дітей надихнути", - вважає український політик, народний депутат 6-го скликання, меценат і благодійник Михайло Лівінський.



Олександр Клименко - переможець шоу "Голос країни" - батько чотирьох дітей говорить, що день тат - можливість осмислити роль батька в сучасній сім'ї.



"Розумієте, тато дуже легко і швидко погодився на роль працівника, який приносить в сім'ю гроші, а далі його дуже мало. Все ж така історія є. Саме тому його присутність як активного учасника сімейних процесів - вона необхідна. Крім любові не працює нічого - не працює батіг, хоча він може бути, але він не працює просто. Працює любов. Вона, правда, грає в довгу - треба почекати, може бути, рік або два. Діти точно виростають. Вони змінюються. І тоді у них залишається радісний наліт, післясмак після власної сім'ї і вони не бояться заводити нову і вони не бояться народжувати дітей, виховувати їх", - говорить Клименко.



Сучасний батько - це, грубо кажучи, людина, на передовій, він завжди повинен бути на 2-3 кроки попереду. Він ватажок зграї. Він повинен дивитися, яка може бути небезпека, неприємності. Це не та людина, яка лежить на дивані", - переконані Андрій і Святослав Зброй, засновники холдингу Module 5, компаній ODESD2, Zbroy drones і продакшена Zbroy films.



У той самий час батько, що перед телевізором на дивані - це не завжди погано, - кажуть переможці премії. Якщо все робиться спільно і на загальну користь.



"Футбол і я дивлюся з синами. Але як ми дивимося футбол - у нас своєрідна фан-зона, з прапорами, з українською атрибутикою. Перше, розмовляти з дітьми, приділяти якомога більше уваги їм. І займатися, звичайно, вихованням, проводити вільний час - це невіддільна частина батьківства", - переконаний Михайло Зубкович, протоієрей і настоятель храму Різдва пресвятої Богородиці в селі Ходовичі Львівської області.



Бути гідним батьком, виховати із сина і дочки справжню людину - завдання непросте, вкрай відповідальне. Дати поради або універсальний рецепт - неможливо, але кожен номінант має свої стратегії, тактики і секрети.



Голова ГО "ВЦО "БОЙОВЕ БРАТСТВО УКРАЇНИ" - Павло Жебрівський - каже, був шостим в родині і єдиним сином. Згадує свого батька, запевняє, що його секрет був вкрай простим:" Батьку вже багато було років, і він особливого виховання не робив. Те, як він жив - це той приклад, який повинен бути. Живи ввічливо, і це буде найкращим вихованням".



Любов і повага - головні компоненти у вихованні майбутньої достойної людини, - в один голос впевнені переможці.



"Немає секретів. Може, у Макаренка, у Сухомлинського були секрети, якими вони ділилися, але тоді часи були інші. Багато безпритульних було. Не знаю, любов. Це є порада. Любов - це порада для всіх. Тому треба жити з любов'ю "і ставитися до ближніх з любов'ю", - радить Народний артист України, актор і телеведучий Остап Ступка.



"Я порадив усім, щоб ми своїх дітей виховували в любові - виховували і виховуємо - в любові. І це важливо, тому що ми їм нічого не забороняємо. Виховання в любові дає можливість їм правильно ставитися до всіх речей", - говорить народний депутат України, засновник БО "МБФ "Європа" Валерій Дубіль.



"З великою повагою, я весь час наставляю своїх дітей, я їм пояснюю, щоб вони ставилися до всіх дорослих, хто старше них, з великою повагою", - говорить Ібрагімов Рауф Рагіф Огли, заслужений тренер з бойових мистецтв, триразовий чемпіон світу з кемпо, почесний президент Федерації кемпо-кемпо в Україні.



Оксана Білозір - член ВГО "За сімейні цінності" - впевнена, переможці номінації - справжні приклади для дітей і середовища. Мати і батько - нерозривні у вихованні дітей.



"Нам важливо показати фундаментальну роль батька в сім'ї. Коли дитина живе в сім'ї. Де видно - батько відповідальний за свою роботу, є гарантом стабільності в сім'ї, основою в сім'ї, чоловічою справжньою силою, тому що така справжня хороша м'яка батьківська сила - незамінна, її неможливо нічим - ні успіхами, ні кар'єрою - нічим замінити, тому що кожна дитина потребує батьківських обіймів. Це буде великий прогрес, і саме традиція поваги батька, як фундаменту, як основи, як безпеки - вона буде підніматися хвилею, і на це, думаю, що кожен зверне увагу", - вважає Білозір.