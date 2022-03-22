День державної служби: президент привітав держслужбовців зі святом

11:05 23 червня Київ, Україна

Щорічно 23 червня в Україні відзначають День державної служби, глава країни Володимир Зеленський привітав держслужбовців з їхнім професійним святом.

"Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів - це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців", - написав на своїй сторінці Facebook глава держави.

За його словами, економіка і суспільне життя прогресують в наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді - бути лідером в них.

"Обов'язково потрібен чесний і прозорий конкурсний відбір на державні посади, реформа системи оплати праці держслужбовців... Треба ще багато зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але у нас вже є - це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект і емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів", - зазначив президент.