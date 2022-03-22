День державної служби: президент привітав держслужбовців зі святом
11:05 23 червня Київ, Україна
Щорічно 23 червня в Україні відзначають День державної служби, глава країни Володимир Зеленський привітав держслужбовців з їхнім професійним святом.
"Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів - це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців", - написав на своїй сторінці Facebook глава держави.
За його словами, економіка і суспільне життя прогресують в наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді - бути лідером в них.
"Обов'язково потрібен чесний і прозорий конкурсний відбір на державні посади, реформа системи оплати праці держслужбовців... Треба ще багато зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але у нас вже є - це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект і емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів", - зазначив президент.
"Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців - сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства і здатних навчатися. Сил вам в роботі! І тільки кращих фахівців - в колеги!", - резюмував Зеленський.
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