День Європи в Україні

Курс на євроінтеграцію був узятий Україною відразу після набуття незалежності. Тому вже багато років, з 2003 року, країна відзначає День Європи в третю суботу травня. Підтримка європейської спільноти і свята стали можливими завдяки указу президента «Про День Європи».

Україна - єдина держава, не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначається щорічно: 5 травня Радою Європи і 9 травня Європейським Союзом як річниця проголошення плану виходу Європи з післявоєнної кризи міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом 9 травня 1950, відомого також як Декларація Шумана.

Традиційно з нагоди Дня Європи в Україні організовуються і проводяться святкові тематичні заходи. Однак, через пандемію коронавірусу, другий рік поспіль святкування проходять в основному онлайн.

В цьому році Офіс Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції почав онлайн-марафон #миEUкраина. Протягом тижня органи влади ділилися на своїх сторінках в мережі Facebook історіями про те, як вони кожен день своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.