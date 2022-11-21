День Гідності та Свободи: в Україні пройде флешмоб "Жовта стрічка"

09:03 21 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це державне свято присвячене двом революціям (Революції гідності та Помаранчевій революції), які стали доленосними в історії нашої країни та зміцнили національну ідентичність українців.

Цього дня українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #Жовта Стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.



Про це повідомляється в пресрелізі руху цивільного опору "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, та швидко поширився на інші окуповані території, зокрема, у Бердянську, Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донбасу.

"Незважаючи на постійну загрозу життю, викрадення та тортури, активісти продовжували підпільний протест. На вулицях міст з'являлися проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будинках окупаційних адміністрацій пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. Активісти не лише чинили інформаційний опір, а й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року", - йдеться у релізі.

Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" у Херсонській області наблизила щасливий фінал - 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.

"Однак близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити опір сміливі українці", - наголошується в повідомленні.

На знак підтримки та подяки до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День Гідності та Свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає весь світ долучитися до флешмобу