День Гідності та Свободи: в Україні пройде флешмоб "Жовта стрічка"

09:03 21 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це державне свято присвячене двом революціям (Революції гідності та Помаранчевій революції), які стали доленосними в історії нашої країни та зміцнили національну ідентичність українців.
 
Цього дня українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #Жовта Стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.

Про це повідомляється в пресрелізі руху цивільного опору "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, та швидко поширився на інші окуповані території, зокрема, у Бердянську, Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донбасу.
"Незважаючи на постійну загрозу життю, викрадення та тортури, активісти продовжували підпільний протест. На вулицях міст з'являлися проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будинках окупаційних адміністрацій пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. Активісти не лише чинили інформаційний опір, а й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року", - йдеться у релізі.
Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" у Херсонській області наблизила щасливий фінал - 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.
"Однак близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити опір сміливі українці", - наголошується в повідомленні.
На знак підтримки та подяки до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День Гідності та Свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає весь світ долучитися до флешмобу.
"Ми закликаємо весь світ підтримати мужніх людей, які виражають непокору окупації. 21 листопада пов'яжіть на одяг або розмістіть у себе на дверях, балконі, паркані, в офісі жовту стрічку на знак того, що ви вболіваєте за українців на тимчасово окупованих територіях і підтримуєте їхнє прагнення до свободи", - зазначив один із координаторів руху опору.
 
 