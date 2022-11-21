День Гідності та Свободи: в Україні пройде флешмоб "Жовта стрічка"

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це державне свято присвячене двом революціям (Революції гідності та Помаранчевій революції), які стали доленосними в історії нашої країни та зміцнили національну ідентичність українців.
Цього дня українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #Жовта Стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.
Про це повідомляється в пресрелізі руху цивільного опору "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, та швидко поширився на інші окуповані території, зокрема, у Бердянську, Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донбасу.
Про це повідомляється в пресрелізі руху цивільного опору "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, та швидко поширився на інші окуповані території, зокрема, у Бердянську, Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донбасу.
Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" у Херсонській області наблизила щасливий фінал - 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.
На знак підтримки та подяки до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День Гідності та Свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає весь світ долучитися до флешмобу.
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