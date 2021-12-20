Демографічні показники України за пів року

20:59 20 липень Київ, Україна

Дані держслужби статистики говорять про велику демографічну проблему в Україні, за даними відомства, населення нашої країни скоротилося на 116,7 тис.

Чисельність населення України станом на 1 червня 2020 року склала 41 млн 902,2 тис. Осіб, так само в відомстві повідомили, що продовжує спостерігатися картина істотного перевищення числа померлих над числом народжених: на 100 померлих - 48 народжених.





Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім Птухи НАН України Олександр Гладун заявив, що населення України останнім часом щороку скорочується приблизно на 200 тисяч осіб, причому цей показник збережеться і в наступні роки.

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