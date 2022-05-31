Дефіциту продуктів першої потреби не буде

15:20 31 травня Київ, Україна

Продуктів першої потреби в Україні буде достатньо.

Таку думку висловив економіст Олексій Дорошенко під час інформаційного телемарафону.



На питання ведучої, чи є у нас загроза дефіциту продуктів першої потреби, експерт відповів, що ні. Цього року на нас чекає непоганий урожай, навіть незважаючи на сьогоднішнє становище, сказав Дорошенко.

"Зараз той випадок, коли якраз ці продукти, які, так звані, соціальні, які забезпечують нашу життєдіяльність, вони є в достатній кількості через те, що уряд заздалегідь заборонив вивіз надлишкової кількості і взагалі регулював, стежив за запасами. А по-друге – на нас чекає новий урожай, він також буде непоганий, незважаючи на той стан, який у нас є. Можливо, урожай буде мінімум відсотків на 30% менше, але той випадок, коли ми віднімаємо від рекордних урожаїв попередніх років. Тому цього вистачить для України та навіть для експорту", - зазначив експерт.

Також він застеріг громадян від накопичення запасів солі за захмарними цінами, тому що багато компаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість у магазинах.