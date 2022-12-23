Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився - Укренерго

Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо знизився, проте все ще залишається суттєвим.
Як повідомляє пресслужба "Укренерго", зараз працюють усі види генерації. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, підключений 22 грудня до енергосистеми.
Як повідомляє пресслужба "Укренерго", зараз працюють усі види генерації. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, підключений 22 грудня до енергосистеми.
При цьому на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після дозволу військових, зазначили у компанії.
У компанії запевнили, що генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням у країні.
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