Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився - Укренерго

11:26 23 грудня Київ, Україна

Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо знизився, проте все ще залишається суттєвим.



Як повідомляє пресслужба "Укренерго", зараз працюють усі види генерації. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, підключений 22 грудня до енергосистеми.

"Водночас зберігаються певні обмеження в системі передачі електроенергії, завдані пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

При цьому на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після дозволу військових, зазначили у компанії.

"Ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури продовжуються цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їхнє відновлення потребує значного часу", - зазначили в "Укренерго".

У компанії запевнили, що генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням у країні.