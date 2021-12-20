Дарницьку теплову електроцентраль в Києві можуть закрити

Озеро Гарячка в Києві є технічним водоймою Дарницької ТЕЦ, Держінспекція почала перевірку щодо виявлення перевищень концентрації шкідливих речовин у водоймі, які здатні завдати великої шкоди екології.
Якщо за результатами перевірки, показники будуть вище допустимої норми, Дарницьку ТЕЦ можуть закрити.
Про це заявив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.
За його словами, «озеро Гарячка», яке є золовідвалах і технічним водоймою Дарницької ТЕЦ, несе екологічну небезпеку.
Мальований підкреслив, що за результатами перевірки буде вирішена подальша доля Дарницької ТЕЦ.
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