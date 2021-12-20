Дарницьку теплову електроцентраль в Києві можуть закрити

19:27 06 серпень Київ, Україна

Озеро Гарячка в Києві є технічним водоймою Дарницької ТЕЦ, Держінспекція почала перевірку щодо виявлення перевищень концентрації шкідливих речовин у водоймі, які здатні завдати великої шкоди екології.

Якщо за результатами перевірки, показники будуть вище допустимої норми, Дарницьку ТЕЦ можуть закрити.

Про це заявив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.

За його словами, «озеро Гарячка», яке є золовідвалах і технічним водоймою Дарницької ТЕЦ, несе екологічну небезпеку.
«За результатами перевірки кияни дізнаються реальні дані по кількості викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище», - йдеться в повідомленні.
Мальований підкреслив, що за результатами перевірки буде вирішена подальша доля Дарницької ТЕЦ.
«Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть припинена його діяльність до виправлення виявлених недоліків», - додав він.