Данія готова відправити військову техніку в Україну

Данія заявила, що готова відправити в Україну військову техніку, щоб запобігти вторгненню російських окупаційних сил.
"Я готова направити в Україну військову техніку. Ми вже даємо рекомендації", - заявила на пресконференції прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.
«Ми знаємо, що є запит на консультацію з кібербезпеки», — додала вона після великої кібератаки, що приписується Києвом Росії, внаслідок якої раніше цього місяця було зламано українські урядові вебсайти.
Але Фредеріксен підкреслила, що розміщення данських військ на території України "не обговорюється".
«Як і інші, ми хочемо допомогти. Ми домовилися на міжнародному рівні вдатися до санкцій, якщо Росія нападе на Україну».
Під час перебування з робочим візитом у Копенгагені міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Данія як член НАТО зобов'язалася надавати Києву близько 80 мільйонів євро щорічної допомоги.
Ці гроші є доповненням до програми підтримки розміром 22 мільйони євро, оголошеної в середині січня високопоставленим дипломатом Данії.
"Я готова направити в Україну військову техніку. Ми вже даємо рекомендації", - заявила на пресконференції прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.
«Ми знаємо, що є запит на консультацію з кібербезпеки», — додала вона після великої кібератаки, що приписується Києвом Росії, внаслідок якої раніше цього місяця було зламано українські урядові вебсайти.
Але Фредеріксен підкреслила, що розміщення данських військ на території України "не обговорюється".
«Як і інші, ми хочемо допомогти. Ми домовилися на міжнародному рівні вдатися до санкцій, якщо Росія нападе на Україну».
Під час перебування з робочим візитом у Копенгагені міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Данія як член НАТО зобов'язалася надавати Києву близько 80 мільйонів євро щорічної допомоги.
Ці гроші є доповненням до програми підтримки розміром 22 мільйони євро, оголошеної в середині січня високопоставленим дипломатом Данії.
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