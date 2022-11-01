Данилко продасть на аукціоні авто Фредді Мерк'юрі, гроші підуть на благодійність

Український співак Андрій Данилко, відоміший під своїм сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, 1 листопада у своїх соціальних мережах повідомив, що продасть на аукціоні Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Артист пожертвує всю суму від продажу автомобілів на будівництво реабілітаційного центру в Україні.
Андрій Данилко представив лот на найвідомішому аукціоні світу Sotheby's – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк'юрі їздив до останніх днів життя. 5 листопада у Лондоні автомобіль стане вкладом артиста у створення сучасного центру реабілітації та протезування та центральним лотом на аукціоні.
За словами Данилка, він купив цей автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Але зараз він вирішив, що сріблястий Роллс-Ройс стане інвестицією у майбутнє країни. Аукціонний будинок не прийме свого відсотка і всі 100% отриманих коштів перераховує на благодійність.
Данилко зазначив, що проєкт реабілітаційного центру Superhumans вже підтримали музикант Стінг разом із дружиною, перша леді Олена Зеленська, мільярдер Річард Бренсон, а також американський актор Лієв Шрайбер.
Центр розпочне роботу вже на початку 2023 року. Superhumans Center будують на базі однієї з лікарень у Львівській області. Це буде спеціалізована клініка з протезування, реконструкції та лікування посттравматичного стресового розладу.
Андрій Данилко представив лот на найвідомішому аукціоні світу Sotheby's – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк'юрі їздив до останніх днів життя. 5 листопада у Лондоні автомобіль стане вкладом артиста у створення сучасного центру реабілітації та протезування та центральним лотом на аукціоні.
За словами Данилка, він купив цей автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Але зараз він вирішив, що сріблястий Роллс-Ройс стане інвестицією у майбутнє країни. Аукціонний будинок не прийме свого відсотка і всі 100% отриманих коштів перераховує на благодійність.
Данилко зазначив, що проєкт реабілітаційного центру Superhumans вже підтримали музикант Стінг разом із дружиною, перша леді Олена Зеленська, мільярдер Річард Бренсон, а також американський актор Лієв Шрайбер.
Центр розпочне роботу вже на початку 2023 року. Superhumans Center будують на базі однієї з лікарень у Львівській області. Це буде спеціалізована клініка з протезування, реконструкції та лікування посттравматичного стресового розладу.
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