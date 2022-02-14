Цибульська: основна функція Центру інформбезпеки - просвітницька

Глава Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська розповіла про напрямки роботи. Так, наприклад, це інформування громадськості про те, як відрізнити правду від фейку
.
"Нас часто запитують, чи будемо ми карати, закривати, банити сторінки, боротися з ботами. Ми можемо боротися з ботами і закривати якісь сторінки, тільки підвищуючи обізнаність. Наша основна функція - просвітницька, комунікативна", - зазначила Цибульська під час круглого столу на тему "Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави".
Цибульська вважає, що існує два основних способи боротьби з дезінформацією.
"Перший - виявляти дезінформацію і пояснювати її, але це "гасіння пожежі", а другий - просувати заздалегідь свій позивний наратив", - підкреслила вона.
Глав Центру додала, що команда ще не повністю зібрана, тим не менш, вже вдалося запустити кілька проєктів.
"Ми плідно плануємо співпрацювати з Центром протидії дезінформації, який запустився під РНБО. У нас вже є план з Поліною Лисенко (керівник Центру протидії дезінформації, - ред.) на спільні проєкти", - зазначила вона.
Нагадаємо, в лютому міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в Україні створять центр протидії дезінформації. Він буде орієнтований на співпрацю з українськими неурядовими організаціями і буде протистояти російській пропаганді.
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