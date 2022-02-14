Цибульська: основна функція Центру інформбезпеки - просвітницька

15:35 20 травень Київ, Україна

Глава Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська розповіла про напрямки роботи. Так, наприклад, це інформування громадськості про те, як відрізнити правду від фейку

"Нас часто запитують, чи будемо ми карати, закривати, банити сторінки, боротися з ботами. Ми можемо боротися з ботами і закривати якісь сторінки, тільки підвищуючи обізнаність. Наша основна функція - просвітницька, комунікативна", - зазначила Цибульська під час круглого столу на тему "Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави".

Цибульська вважає, що існує два основних способи боротьби з дезінформацією.

"Перший - виявляти дезінформацію і пояснювати її, але це "гасіння пожежі", а другий - просувати заздалегідь свій позивний наратив", - підкреслила вона.

Глав Центру додала, що команда ще не повністю зібрана, тим не менш, вже вдалося запустити кілька проєктів.

"Ми плідно плануємо співпрацювати з Центром протидії дезінформації, який запустився під РНБО. У нас вже є план з Поліною Лисенко (керівник Центру протидії дезінформації, - ред.) на спільні проєкти", - зазначила вона.

Нагадаємо, в лютому міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в Україні створять центр протидії дезінформації. Він буде орієнтований на співпрацю з українськими неурядовими організаціями і буде протистояти російській пропаганді.