Цифрограм - тепер українці зможуть вимірювати рівень своєї цифрової грамотності

15:07 02 листопада Київ, Україна

Цифрограм - новий тест, за допомогою якого можна визначити рівень підготовленості в шести сферах, а також визначити рівень загальної цифрової грамотності. Автором цього тесту стало Міністерство цифрової трансформації. Тепер він доступний кожному українцю.



Тест допоможе визначити рівень цифрової грамотності, прогалини в цифрових навичках і зорієнтує, які саме навички і знання слід удосконалити, пояснили в Міністерстві.



Перевірка знань і навичок буде здійснюватися в шести сферах: основи комп'ютерної грамотності, інформаційна та медіаграмотність, вміння працювати з даними, створення цифрового контенту, комунікація та взаємодія в цифровому суспільстві, безпека в цифровому суспільстві; вирішення технічних проблем, навчання.



Цифрограм пропонує дати відповідь на 90 питань. Приблизна тривалість проходження тесту 30-40 хвилин.



Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.



Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, що засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетенцій.