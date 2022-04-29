«Чутливість»: в Києві відкрилася виставка сучасної фотографії

17:14 29 липня Київ, Україна

Близько 700 робіт представлено на виставці сучасної української фотографії «Чутливість», яка стартувала сьогодні в "Мистецькому арсеналі".

Про це повідомили в пресслужбі "Мистецького арсеналу".

«Для "Мистецького арсеналу" проєкт «Чутливість» є важливим етапом в дослідженні феноменів сучасного українського мистецтва. Фотографія є тим медіумом, який на початку 90-х кардинально розширив кордони і можливості мистецтва, дав можливість переосмислити суспільні зрушення, рамки свободи і людяності. Ми з радістю запрошуємо відвідати цю неймовірну виставку - вона, крім іншого, дає можливість зрозуміти, який шлях пройшло це мистецтво за останні 30 років і ми разом з ним», - зазначила виконавиця обов'язків директора "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Кураторська група виставкового проєкту - Максим Горбацький, Соломія Савчук та Олександр Соловйов - пропонує подивитися на цей шлях цілісно і розгорнуто, проявити те, що називають «загальною картиною».

«Фотографія як документ часу, соціальна критика, спостереження, фантазії, спосіб розповісти про себе - виставка «Чутливість. Сучасна українська фотографія» представляє множинність методів роботи з фотографічним медіумом в Україні протягом майже трьох останніх десятиліть. Таке хронологічне рамування не випадкове, адже фотографія з'явилася як самодостатній вид в системі сучасного українського мистецтва на початку 1990-х років», - підкреслюють куратори.

Як зазначалося, в рамках виставкового проєкту «Чутливість. Сучасна українська фотографія» 5 серпня і 2 вересня відбудуться «Мистецькі четверги», учасники яких обговорять мистецтво фотографії.

Виставка в "Мистецькому арсеналі" (Київ, вул. Лаврська, 12) триватиме до 5 вересня 2021 року. Графік роботи: вівторок - неділя з 11:00 до 20:00.

Проєкт «Чутливість. Сучасна українська фотографія» реалізується за підтримки Українського культурного фонду.