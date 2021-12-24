Що чекає на українців після опалювального сезону: пояснення ексміністра

09:57 24 грудень Київ, Україна

Міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева сподівається, що цієї зими українці не залишаться без тепла, і Україна без великих втрат пройде до кінця опалювального сезону.

Про це він заявив у ток-шоу "Україна сьогодні" на телеканалі Україна-24.



За його словами, ситуація дуже непроста. «Вже зараз наші атомні електростанції практично працюють на максимумі, а деякі блоки – на потужності, яка більша за проєктну. Енергоблоки ТЕС через дефіцит вугілля в Україні переводять на газ. «І це при тому, що морози тільки почалися, попереду – січень та лютий із серйозними температурними перепадами», – каже Рева.



Втім, він переконаний, що справжні випробування на нас чекають навесні, вже після цього опалювального сезону. Адже у травні Україна опиниться з порожніми газовими сховищами, без запасів вугілля, і шість блоків АЕС будуть змушені одразу вивести на ремонт.



Рева підкреслив, що нам потрібно готуватися до наступного опалювального сезону та закачати до підземних сховищ як мінімум 15-16 млрд кубометрів блакитного палива. Якщо ж ціна газу до того моменту не впаде і залишиться на позначці $2 тис. за тисячу кубічних метрів, країні вже навесні доведеться заплатити $32 млрд, а це, за словами ексміністра соціальної політики, весь золото-валютний резерв країни. І гроші треба буде шукати вже із травня.



Нагадаємо, 21 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила рекордні 2,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів на тлі інформації про зупинку та розворот у реверсі газопроводу «Ямал-Європа», а також падіння вітрогенерації в регіоні.



Станом на 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи знизився до 59,57% від їхньої максимальної місткості – це на 16,3 п.п. нижче за середнє значення за останні п'ять років.



Водночас президент РФ Володимир Путін напередодні звинуватив Україну в подорожчанні газу для Європи.