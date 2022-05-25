Що українці думають про майбутнє своєї країни – результати опитування

17:17 25 травня Киев, Украина

Українці все ж таки найбільш безжурна нація на планеті. І це допомагає нам не опускати руки навіть у найскладніших ситуаціях.



Так, незважаючи на вторгнення росії, українці стали оптимістичніше дивитися в майбутнє країни, ніж це було в листопаді 2021 року.

Про це йдеться у результатах соцопитування групи Рейтинг.



Респондентам пропонували такі варіанти відповіді на питання про майбутнє країни та отримали результати (у дужках – дані Інституту соціології НАН на листопад 2021 року):

Швидше за все ситуація покращуватиметься – 76% (13%),

Ситуація не покращуватиметься, не погіршуватиметься – 13% (38%),

Важко відповісти – 4% (14%),

Швидше за все, ситуація погіршуватиметься – 7% (35%).

Соціологи зазначили, що відповіді досить однорідні щодо регіонального та вікового розподілу – всі регіони вірять у краще майбутнє України.



Опитування проводилося 18-19 травня телефоном серед 2000 повнолітніх українців по всій країні, крім Криму, ОРДЛО та територій, де тимчасово відсутній зв'язок. Теоретична похибка – до 2,2%.