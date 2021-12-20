Що таке змішаний формат і як будуть навчати школярів в Україні

13:43 17 липень Київ, Україна

Однією з нових розробок МОЗ є змішаний формат навчання. Його вже запропонували в декількох країнах на території пострадянського простору, прийшла черга України.

Міністерство освіти разом з Міністерством охорони здоров'я шукають оптимальні формати навчання для школярів, щоб навчальний рік розпочався 1 вересня без проблем. Як розповів глава МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю для РБК-Україна, з 1 вересня в школах, ймовірно, почне працювати змішаний формат, який буде включати в себе і звичайне навчання в класах і дистанційні формати.

Як зазначив Степанов, багато чого буде залежати від показників захворюваності коронавірусів і дотримання протиепідемічних правил. Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, то школи перейдуть на звичайний режим навчання з поділом класів на дві зміни. Якщо показники будуть високими, то МОЗ переводити школярів на дистанційне навчання.

"Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади і адаптувати їх під реалії української ситуації", - пояснив міністр.

Більш детальний формат роботи шкіл буде відомий через тиждень, а остаточно рішення буде прийматися до кінця липня.