Що таке економічний паспорт та хто може стати його власником

15:41 21 січень Київ, Україна

Законопроєкт «Про економічний паспорт», який ініціює президент Зеленський, за рекомендаціями Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинен буде розглянутий Верховною Радою в першому читанні.



Сам документ передбачає накопичення державних внесків на індивідуальні рахунки учасників Фонду, забезпечуючи таким чином виплати на умовах та у порядку, відповідно до цього Закону.



Сама назва «економічний паспорт», як запевняє Головне науково-експертне управління (ГНЕУ), згадується виключно у назві законопроєкту, але всередині цей термін не використовується.



Під Фондом мається на увазі створений Фонд майбутніх поколінь - юридична особа зі статусом некомерційної діяльності. Його основна та єдина роль – система накопичення державних внесків для учасників Фонду з можливістю інвестування активів (у майбутньому) та здійснення виплат.



Кошти мають надходити до Фонду з держбюджету, але саме ті, що були сплачені як податки за користування надрами для отримання корисних копалин загальнодержавного значення.



Важливо також зазначити, що щорічний державний внесок має бути визначений сумою двох мінімальних зарплат, встановлених 1 січня календарного року. Гроші на індивідуальному рахунку зберігаються щонайменше до досягнення повноліття (18 років) учасником Фонду.



Учасником Фонду може стати громадянин України, народжений з 1 січня 2019 року (включно). Щоб отримати виплату, учаснику Фонду має виповнитись 18 років, а також він має бути громадянином України та проживати на її території протягом останніх п'яти років.