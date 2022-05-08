Що відбувається на АЗС і чого чекати від цін на бензин

Сьогодні в Україні гостро відчувається брак бензину: на АЗС довгі черги, обмеження до 10 л в одні руки або повна відсутність палива.

До війни близько 80% пального Україна імпортувала, причому левову частку з нафтопереробних заводів Білорусі, яка стала співучасником вторгнення РФ. Росіяни завдали цілої низки ракетних ударів по нафтових базах в Україні, а також по нафтопереробному заводу в місті Кременчук. Усе це, зрештою, призвело до дефіциту.

Уряд пообіцяв, що протягом тижня паливо з'явиться, але трохи подорожчає і зараз вирішив направити на внутрішній ринок певні обсяги додаткових резервів.

У четвер Мінекономіки підвищило середні розрахунки для пального, тож мережі автозаправних станцій відкоригували свої ціни на стелах.

Так, за останніми розрахунками, середня вартість пального, встановлена Міністерством економіки, була 35,63 грн. для дизельного палива та 31,19 грн.. З урахуванням певної торгової надбавки, максимальні роздрібні ціни становлять 42,63 грн.. та 37,69 грн. для дизпалива та бензинів відповідно.

Як наслідок, АЗС також підвищили свої ціни на пальне. Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали на 1,64 – 1,72 коп/л, до 37,69 – 39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн/л, до максимуму 42,63 грн/л. Стільки ж подорожчало пальне у мережі Привату.

Через завдані російськими військами руйнування Кременчуцькому нафтопереробному заводу він не зможе заробити до кінця року, розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Я не думаю, що ми повністю позбудемося обмежень, які є на заправках. Але вони будуть не такі суворі, як зараз — 10 л в одні руки. Сподіваюся, до кінця місяця це буде 20-30 л. Тобто суттєво легше буде”, - зазначає Сергій Куюн, експерт ринку палива.

Щодо цін на паливо, то Куюн вважає, що нинішня ціна — 40 грн за 1 л бензину та 42–43 грн — на дизель, ще в межах плюс-мінус 10% може коливатися надалі.